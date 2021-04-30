華航機師新冠肺炎再傳確診案例，中央流行疫情指揮中心今宣布，新增3名本土案例，皆是旅館擴大採檢對象，指揮官陳時中也證實是「飯店群聚」，眼見防疫出現破口，對此，藝人吳慷仁也發表自身看法，並且再三呼籲：「我們是否上緊發條。」

華航機師再傳新冠肺炎確診案例，中央流行疫情指揮中心宣布今天新增3名本土案例，防疫出現破口，對此，吳慷仁表示華航機師這次出現防疫破口，加上飯店人員染疫未即時通報，讓他坦言心裡相當緊張，眼見台灣這一年防疫相當成功，導致民眾太有信心，因此不戴口罩的人越來越多，讓他呼籲：「要不要看看印度的新聞，他們正在水深火熱之中，我們是否上緊發條」，希望不要演變成社區感染。

對於許多公益團體希望能提供照片當作號召活動，他表示有時對公益活動的考量，主要是不太希望只是提供照片，實際上卻沒有什麼作為，因此也就不便參加，因此對許多公益團體表示不好意思，希望未來在一個工作階段結束後，在提供自己所能協助的部份。

藝人邵雨薇和吳慷仁去年10月大方認復合後，兩人越愛越高調，上個月更大方曬出男友視角照，並罕見曝光兩人約會對話，洩漏吳慷仁的吃醋反應，讓不少網友打趣表示：「你的PO文怎麼全都是一片空白啊」、「原來和阿仁談戀愛這麼可愛」、「閃到我不敢直視了」。

(中時新聞網)