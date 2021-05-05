日前人氣Youtuber Joeman（九妹）因未經粉專「奇葩裝潢分享中心」同意就引用素材，他事後發文道歉，還把爭議影片下架，但「奇葩裝潢分享中心」卻表示沒感受到他道歉的誠意，雙方粉絲開戰，而有「最兇國文老師」封號的的Q塔（Queenta）則發文力挺Joeman，但他似乎不想引戰，隨後曬出比基尼辣照盼止戰。

Joeman引用「奇葩裝潢分享中心」的素材拍片，原以為是「類似迷因的材質」，因此未經社團同意就分享，他事後道歉，並表示今後會多注意出處，然後「奇葩裝潢分享中心」卻覺得Joeman道歉沒有誠意，還疑似封鎖他們，對次，Joeman澄清沒有封鎖任何一個粉專或個人帳號，並對影片沒有善盡告知的義務再次道歉。

Q塔曬比基尼辣照止戰。(圖／翻攝自臉書)

對此，Q塔看了雙方發言後，也提出自己看法「高下立判」，她認為Joeman在發現問題後立即處理並道歉，但對方小編未經查證就酸言酸語，還煽動粉絲出征，「 講難聽一點，那些『眾多網友投稿的照片』也不是你們的『創作』，甚至你們也沒有『徵求每張照片的屋主同意』，自己本身的『著作權』就有疑慮了，還大言不慚說人家道歉沒誠意？」

她更說到真正聰明的人，是把危機變成轉機，大方接受道歉，「當成是一種行銷也不賴」，還調侃「難怪人家是Joeman，你們是小編」，不過事後似乎覺得火藥味太濃，她趕緊曬出一張性感比基尼照，「臉書一直開戰場也不是辦法，我就一年一度曬一張，我們先和平相處一下！」

而身材火辣的她，不僅超兇上圍、深邃事業線一覽無遺，四肢纖細、小腹平坦的她，更是秀出凹凸有致曲線，讓網友看了都暴動，直呼「太美了啦！犯規的正妹」、「等等…這太不合理的身材了吧」、「道歉露胸，來勢洶洶」、「車頭燈很厲害」。

(中時新聞網)