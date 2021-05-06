29歲日本女星內田理央憑著《月薪嬌妻》、《大叔的愛》等夯劇上位，成為新一代女神，近日她選擇在20代最後推出寫真作為紀念，近日她也先釋出幾張火辣美照，讓粉絲都相當期待。

內田理央透露將和《ar》雜誌合作，於6月23日推出相隔5年的寫真，她也搶先在社群公開幾張火辣照，並標記「20代最後寫真、最強的女友」，只見她穿上顏色繽紛的泳裝，微微前傾讓豐滿上圍一覽無遺。

另外她穿上Oversize上衣，呈現下身失蹤的視覺效果，轉身更是火辣大秀屁股蛋，其中最多人討論的就是，她僅穿著內褲撩上衣的辣照，只見她將雙手伸進衣服裡面，下半部露出手肘，第一眼看還以為是「南半球」，引人無限遐想。雖然內田理央僅釋出3張照片，但已讓粉絲都想搶購收藏了。

內田理央時隔5年將再推出寫真。(圖／翻攝自內田理央IG)

內田理央秀火辣身材。(圖／翻攝自內田理央IG)

擁有魅力大眼和高挑身材的內田理央，是日本大學法學部經營法學科畢業的高材生，2010年參加「NTV女郎選拔比賽」脫穎而出，便進入演藝圈成為模特兒及演員，她是新垣結衣的師妹，因為演出《月薪嬌妻》爆紅，之後在《大叔的愛》也有好表現。

內田理央去年主演《來世要好好地做》後人氣火速飆升，在片中飾演擁有5個砲友的性依存系女子，在劇中有不少大膽刺激的場面，而今年也將推出第二季。

(中時新聞網)