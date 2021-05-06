日本桌球天后福原愛接連爆出外遇、當小三等醜聞，丈夫江宏傑也向法院訴請離婚，自風波以來福原愛呈現神隱狀態，但其友人指出，其實她每天都忙著處理出軌的相關新聞，還要一邊照顧回到日本的媽媽，整個人變得十分憔悴，瘦了一大圈。

據《女性SEVEN》報導，福原愛以前給人臉蛋圓潤可愛的印象，但她的友人表示，福原愛現在瘦到連臉都瘦下來了，自從事件爆發後，就完全沒有休息的時間，「現在的福原愛，每天都忙著處理外遇相關報導，以及照顧回到日本的母親，跟台灣孩子們的視訊聊天次數也變少了，讓她心情不好的次數變多」。

熟悉國際婚姻事項的本村安宏律師也透露，福原愛要見到孩子十分困難，由於目前仍在疫情期間，她還必須要留在日本照顧母親，短時間內要前往台灣是不可能的，因此不確定能否見面進行離婚協議，「如果委託律師擔任代表的話，即使福原愛不到台灣也能進行協議」。

本村安宏律師指出，「調解離婚的時間約半年，訴訟約1年，如果考慮到疫情讓航行變困難的話，福原愛有可能連孩子都沒看到就把離婚談好了。」福原愛下一步會如何行動備受關注。

(中時新聞網)