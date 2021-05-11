教育部公布最新統計，109學年大專校院學生總數達100萬5931人，延修生總數則有4萬9821人，創下歷史新高。現在大專生約每5個人就有1個人延修，原因包括未修滿畢業學分、雙主修、出國交換、準備考研究所等。

教育部統計，109學年大專延修生達4萬9821人，較20年前多近2萬人，占學生總數4.95％，其中公校延修生1萬4382人，私校延修生3萬5439人，而私校延修人數占比也達5.05％。

此外，教育部表示，109學年各級學校學生總數為 421.2萬人，其中以大專校院學生數120.3萬人最多，國小117.4萬人次之，高級中等學校 61.0萬人再次。

與上學年相較，總數計減4.9萬人或1.1％，以高級中等學校減少3.3萬人或5.1％最多，且各學程學生數均呈減少，並以專業群科減少1.8 萬人最多；國中及大專校院亦皆年減1.0萬人；

至幼兒園及國小學生則分別增加1.8萬人(3.3％)及0.3萬人(0.3％)。

教育部說，受少子女化現象影響，109學年各級學校學生總數較100學年減少89.0萬人或17.4％，平均年減 2.1％。另觀察各級學校女性學生比重，大專校院因專科女性學生占比逾 7 成，致其女性學生占比50.6％，餘各等級則皆低於50％。

受少子女化現象影響，國小以上各教育階段每校平均學生數與105學年相較皆呈減少，國小 109學年平均每校學生數439人，較上學年微增 1人，4學年間則微減 2 人，惟其中私校則因學生增加，4學年間增12人或1.7％較為顯著。

109學年國中平均每校學生數611人，年減12人，4學年間也減108人，其中又以公校減110人或15.1％，減幅較大。

高級中等學校109學年平均每校學生數1189人，年減64人，較105學年亦減345人，其中以私校減逾3成4 較顯著；109 學年大專校院平均每校學生數7918人，年減63人，較105學年亦減370 人，因受近年數所私校退場及減招政策影響，4學年間私校平均每校學生減少875人或 10.7％。

(中時 )