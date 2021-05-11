疫情有擴大趨勢，桃園市政府11日舉辦防疫專案會議，全力配合中央即日起為期4周的6點防疫措施外。6月12、13、14日的龍潭歸鄉文化季取消，也就是連2年因為疫情不辦龍舟賽。另外學校畢業典禮改為線上或者廣播，並隨時擴大檢討防疫策略。

鄭文燦在防疫會議表示，華航清零2.0方案會全力配合中央，至於3間暫時支援機組員的防疫旅館也鼓勵員工優先打疫苗。

因疫情升級，鄭文燦說市府及所屬單位安全部分，要採取實名制，進入時需酒精洗手，賣場也要取消試用、試吃。因國中、高中6月初舉辦畢業典禮，鄭文燦也要求改為線上或者廣播，戶外教學也要停止。而中央暫定的管制時間6月8日前正好是家戶、社區準備端午包粽，鄭文燦也請社會局協調社區不要包粽共食。至於包含龍舟賽在內的歸鄉文化季，雖然舉辦日期在6月8日以後，但會有練習、演練等，恐有群聚風險，也決定取消。

鄭文燦說，出現社區不明感染個案，會不會只有這幾件「還不知道」，未來防疫只有加碼，不會減碼，請各局處首長心理調整，比照去年疫情嚴峻時管制措施，逐步滾動檢討。

(中時 )