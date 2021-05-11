衛生局長葉彥伯在會中說明防疫措施。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

去年2020鹿港慶端陽活動，原本一度取消，後因時序入夏後疫情趨緩，龍王祭與國際划龍舟賽事最後均改為縮小規模如期辦理。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

疫情急遽升溫！中央流行疫情指揮中心11日公布新增7名本土確診案例，其中6例感染源仍不明，疫情正式進入社區感染，彰化縣長王惠美下午召開緊急應變會議，會中宣布，即日起全縣醫院停止開放探病及探視，住院病人之陪病者、長照機構住民陪伴者僅限1名。

王惠美今天下午在縣府簡報室召開彰化縣傳染病防治流行指揮中心第78次會議，她表示，依據中央疫情指揮中心公布，即日起至6月8日國內COVID-19疫情警戒已提升至二級，縣府已緊急召開本縣疫情指揮中心會議。

王惠美宣布，因應社區傳播風險升高，彰化縣自即日起至6月8日提升疫情警戒至第二級實施相關限制措施，嚴守社區防線，室外500人以上集會活動以及室內100人以上集會活動，一律取消或延期。

彰化縣文化局「彰化囝仔好幸福」系列活動，原定5月16日在埤頭鄉合興國小登場的蘋果劇團《抓龍特攻隊》兒童劇演出將暫緩，延期日期未定；另外福興鄉公所5月30日「農情綿綿西瓜節」停辦。

彰化市公所指出，防疫升級期間，彰化市並無大型活動，但預估參加人數超過100人的室內講座活動，原則上都聽停辦或延期；詳情民眾可致電公所主辦課室洽詢。

另外，今年鹿港慶端陽活動，重頭戲「龍王祭」原定5月22日登場，配合防疫，規模將從千人降低至400人，預計將縮小踩街規模，參與人員須全程配戴口罩。

龍舟委員會主委凃淑媚指出，去年賽事受疫情影響一波三折，但也累積相關應變作為經驗；今年國際龍舟賽已於7日報名截止，共計100隊報名，參賽人數超過2000人，6月12日起一連三天進行預賽、決賽，屆時會配合指揮中心防疫指引滾動式修正防疫作為。而5月底的親子龍舟賽將如期舉辦，採實聯制落實防疫。

(中時 )