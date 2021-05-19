台灣過去1年多的平靜生活，被近日飆升破百的本土確診病例所打破，如今不僅雙北宣布三級警戒，全台縣市也跟進升三級，足見疫情真的嚴峻，需要全民一同來努力防疫，日前曾曝疫情之下嘉義鄉親警覺性不足的網紅「鳳梨鼠薯」，開了直播痛曝當地老人家的日常，疫情嚴峻仍看見很多老伯在公園聚集，鳳梨鼠薯忍不住說重話怒罵：「一天不賭會死嗎？一陣子不賭會怎樣嗎？」。

台灣疫情嚴峻，網紅「鳳梨鼠薯」無法進行面對面行程，但仍時常開直播，跟粉絲保持互動，吐生活中的苦水，每開播必宣導防疫，要求粉絲們配合政府規定，沒事別出門、出門戴口罩、別在外吃東西等，盡可能留在家裡，他透露這幾天有出門去視察公司狀況，發現嘉義市區人潮變少，路人也都有戴口罩，直讚「今天的嘉義很棒喔！」。

但他也在直播中表示，現在的情況如國難當頭，是非常時期，直接點名當地的歐吉桑們，表示還是很多老伯會整天在公園聊天、賭博，群聚並且不戴口罩，要等到警察來趕才會心不甘地離開，讓鳳梨看不下去撂重話：「一天不賭是會死嗎？一陣子不賭是會怎樣嗎？」。

同時，他還提到不只是公園，光是自己社區樓下就危機四伏，大樓常有三姑六婆聚集閒聊，讓鳳梨鼠薯大嘆：「麥擱啼啊！(不要再聊了)」，提醒目前就是防疫優先，建議歐巴桑們可以辦個手機、開個line群，看要多方視訊還是多方通話都可以，這樣的話，怎麼聊都沒人有意見。

(中時新聞網)