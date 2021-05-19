日本「國民老婆」新垣結衣19日宣布閃婚星野源，讓許多男粉絲心碎喊失戀，其實兩人合作期間就傳過緋聞，現更瘋傳男方10年前就曾說喜歡新垣結衣，還被挖出有過一連串變態發言，讓網友看傻眼。

新垣結衣結婚消息一出，有日本網友發現星野源10年前曾在推特回覆網友留言，吐露自己的理想型是新垣結衣，甚至還發過「正在嘿咻」、「做了春夢」等露骨貼文，造成熱烈討論。

有網友挖出星野源10年前在推特一連串變態發言，引起熱議。（圖／翻攝自推特）

不過，推特截圖在網上瘋傳後，就有網友跳出來替星野源澄清，表示星野源本人曾在2017年解釋過，自己的官方帳號於2010年開始，以他第一張專輯裡的虛擬角色「笨蛋君」名義經營，藉此和粉絲互動，那時的風格就是胡說八道，可當時全是由宣傳工作人員管理，所以那些話都不是星野源本人所說的，直到2015年才正式宣布改版，變成宣傳星野源的官方消息為主，證實了只是烏龍一場。

星野源和新垣結衣19日無預警宣布閃婚，不禁引外界猜測是否帶球嫁，男方則透過公司表示，兩人是在拍攝《月薪嬌妻》新春特別篇結束後，才以結婚為前提開始交往，沒同居、沒懷孕，也還沒正式登記結婚，之後會看好日子再去登記，婚禮時間未定。

(中時新聞網)