新疆女神佟麗婭2014年和男星陳思誠結婚，婚後育有一子朵朵，然而結婚3年，陳思誠就被拍到帶2名女子到酒店過夜，之後屢傳出離婚消息，但都沒有獲得證實，沒想到如今夫妻倆卻雙雙宣布結束7年婚姻，然而有網友發現，2人的發文時間似乎藏有玄機。

佟麗婭和陳思誠因合作電視劇《北京愛情故事》而相識，2人於2012年公開戀情，如今佟麗婭無預警在微博tag陳思誠並寫下，「人間值得，未來可期，謝謝你！」 而陳思誠隨後也曬出佟麗婭和朵朵的合照，感性地表示：「2011-2020故事告一段落……你們永遠是我最愛的人，換種身份守護」，丟下震撼彈。

陳思誠的發文時間是佟麗婭的生日。（圖/翻攝自微博）

網友指出，陳思誠的發文日期是5月20日，時間則是早上8點8分，而佟麗婭的生日正是8月8日，過去陳思誠求婚也是特別選在這天，如今看來令人唏噓不已，值得一提的是，由於陳思誠曾出軌過，網友都巴不得2人離婚，女神更樂得自在，因此微博上竟然刷了一片恭喜。

事實上，佟麗婭是首屆「新疆小姐」亞軍，靠著《母儀天下》、《宮》等劇走紅，當年陳思誠爆出軌消息，儘管嚴正否認，但佟麗婭並沒有發聲力挺，反而在朋友圈發文「重新開始」，而後陳思誠也呼籲大家別聽信謠言，2人沒有離婚，但仍壓不住滿天飛的婚變消息。

(中時新聞網)