被封為新疆四美之一的佟麗婭與陳思誠2014年結婚，育有一兒朵朵，2017年陳思誠遭八卦媒體爆出軌，邀2女過夜，當時佟麗婭低調力挺老公，今卻選在520宣布早在去年簽字離婚，結束6年婚姻。網友挖出佟麗婭當時和陳思誠在大溪地舉行盛大婚禮，邀來高雲翔夫婦、王寶強夫妻，如今照片中三對夫妻都離婚，可怕巧合引來討論。

佟麗婭和古力娜扎、麥迪娜、迪麗熱巴封為「新疆四美」，她和陳思誠7年前結婚，卻在4年前被大陸第一狗仔卓偉爆料男方約兩女開房過夜，引來婚變傳聞，網上還傳出兩人早就秘密離婚，但因協議無法公開此事，雖住在同一棟大樓，但不常見面，「現在基本他倆就是各過各的」。

高雲翔、董璇當年曾參加佟麗婭婚禮。（圖／翻攝自娛樂有飯微博）

2019年佟麗婭和陳思誠一同出席「2019頭條盛典」，陳思誠因《唐探3》領取年度最受期待獎，他在台上特別感謝佟麗婭支持自己的工作，佟麗婭則露齒燦笑，夫妻倆互動如常。如今宣布婚姻在去年畫下句點，《娛樂有飯》則挖出，兩人當時揪了大批朋友到大溪地舉行奢華浪漫婚禮，董璇、高雲翔、王寶強、馬蓉竟都是「見證人」。

網友挖出王寶強、馬蓉、董璇、高雲翔當年都是佟麗婭婚禮的見證人。（圖／翻攝自娛樂有飯微博）

高雲翔2011年和董璇結婚，生下一女，2015年高雲翔因《羋月傳》走紅，2018年高雲翔在澳洲拍戲卻捲入性侵疑雲，當時董璇不離不棄，直到2019年才黯然宣布離婚。而王寶強的婚姻更是轟轟烈烈，他與馬蓉2010年結婚，育有一子一女，2016年王寶強投下震撼彈，稱太太與經紀人宋喆存在「婚外不正當兩性關係」，官司拖了2年才被宣判離婚，兒子歸王寶強扶養，女兒則由馬蓉照顧，如今佟麗婭婚禮中的三對夫妻都離婚，網友驚訝說：「哈哈哈都離了」、「不靠譜的藝人們！離婚就如脫褲子一樣！」、「被詛咒的婚禮」、「娛樂圈離婚太平常了，沒什麼稀奇」。

(中時新聞網)