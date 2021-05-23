擁有洋娃娃可愛臉蛋的日本女星望月Meru(望月める)，當年大方坦承完美外型都是靠醫美手術來的，整形血淚史讓她大爆紅，之後以女團「Monoclone」團員身分出道，光推特就有14萬追蹤數，人氣不俗，但過去頻繁使用社群的她，卻自去年底就沒在更新，近日竟爆出望月Meru早在去年冬天離世，死訊已被家人證實，讓外界備感震驚。

近日有新建立的推特帳號表示自己是望月的家人，po文透露望月Meru已於2020年冬天與世長辭，非常感謝這段時間支持、愛護著望月的眾人，由於跟望月Meru最後的發文相隔多時，引發部分粉絲質疑這是假消息，直到「Miss iD」編輯小林司發文哀悼故人，並向媒體透露望月的死訊，等同間接證實望月家人創的推特帳號為真，但這後續發展，望月Meru的家人沒有加以回應，其所屬的地下女子偶像團體「Monoclone」則坦言是看了報導才知道這件事，表示「這是令人相當難過的事實」。

望月Meru最後發文。(翻攝自望月Meru推特)

望月Meru當年闖出知名度，其實是19歲時上綜藝節目，在鏡頭前坦言自己的美麗外型是整出來的，理由是17歲的時候，跟自己喜歡的男同學告白但遭拒，該男後來竟是跟霸凌自己的女生在一起，讓望月內心痛苦不已，因而萌生想整形來脫離不幸遭遇的想法，最後真的在高三砸了600萬日幣(約台幣154萬)動刀，做了隆鼻、削骨、開眼角、抽脂等整容術，變成有著巴掌臉、大眼睛的洋娃娃女孩，擄獲眾多男粉絲的心。

而望月Meru生前幾個月曾惹出爭議，她在疫情自肅期間上街買東西，結果爆出對粉絲爆粗口的事件，事後她親筆寫下道歉信，去年6月曾一度退出女團，但一個月後回歸，原本復出備受期待，不料竟在冬天過世，而昨天，望月Meru的家人又po文解釋，因為親人過世的時候，他們需要一點時間整理心情，所以一直到現在才公開此事，對於這段時間讓粉絲們擔心，感到相當抱歉。

(中時新聞網)