PTT網友爆料陳其邁曾是林瑋豐的老闆 (翻攝PTT)

PTT網友爆料林瑋豐力挺陳其邁 (翻攝PTT)

PTT網友留言 (翻攝PTT)

眼球中央電視台寫手林瑋豐，昨日被PTT網友抓包長期在PTT反串親中，造謠抹黑八卦版，此外，還有網友發現，高雄市長陳其邁竟曾是林瑋豐的老闆，林結婚當天，陳其邁還擔任主婚人，關係匪淺。

PTT網友昨日發現，長期在PTT上反串親中的帳號bj26bj，本人身分是在眼球中央電視台擔任寫手的林瑋豐，而林瑋豐的妻子是民進黨媒體社群中心副主任楊敏，而林昨晚也對其在網路上反串留言的行為，發表聲明致歉。

網友還加碼爆料，自己輸入搜尋林瑋豐，結果跑出來的是「林瑋豐 陳其邁」，點進去後一看下方照片，竟然是林瑋豐結婚時，請到陳其邁當主婚人。

網友指出，2013年818反ECFA時，林瑋豐還在臉書PO文「陳其邁與林淑芬到現場支持」，而暖邁居然是他老闆，太令人羨慕。

網友表示，2020年光榮高雄，林瑋豐也和非認真做戰的粉絲團很要好，還一起幫暖男讚聲。林瑋豐還在臉書發文說「『兩年拚四年、光榮投三次』這口號真的是太多字數，也太多數字，不如具體建議這些口號『兩年拚四年、54088』，『民進黨不是高雄人的爸爸、我才是088』」。

網友也反諷表示「林瑋豐、好爸爸、好老公、好員工、好暖」。底下也有其他網友在文章下方留言「原來是陳其邁的手下」、「54088、5088，假暖男」。

(中時 )