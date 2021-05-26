瓊瑤經典作品《還珠格格》當年紅遍兩岸三地，也捧紅主角們趙薇、林心如、蘇有朋等，不過同為男主角的周杰，近年來卻鮮少出現在幕前，近日他難得參加陸綜《五十公里桃花塢》，50歲仍保養得宜，令人驚艷不已，而他也難得鬆口淡出演藝圈的內幕。

許久沒參加真人秀的周杰，這次上陸綜《五十公里桃花塢》，和10幾名藝人共同生活，50歲的他依舊有型，身材精壯完全不輸年輕人，他也談到自己不吃油炸的食品，不吃泡麵、不吃這些快餐食品。

周杰被問舒淇問為何不當演員。(圖／翻攝自微博)

他也說到雖然吃這些很容易讓人覺得快樂，「但那是因為你不快樂，你才去吃這個要快樂，如果你不吃這個也快樂的話，需要吃它嗎？」而晚餐他也是看大家吃自己卻不吃，他也表示10年來每天都是晚上不吃東西的，如此注重養生，難怪看不出50歲了。

而周杰在和舒淇聊天時，對方問他「你為什麼不做演員了？」周杰就立刻反駁：「我沒有不做演員，我發誓」，舒淇接著問：「所以是沒人找你演戲？」說完自己還覺得有些直接，「我這樣會不會有點太犀利了」。

雖然周杰當下有些尷尬，但他也大方承認「說對了，這有什麼的，就是這麼簡單」，間接認了淡出演藝圈的真正原因。其實，周杰過去遭不少醜聞纏身，耍大牌、撞車逃逸、打人等，最著名的就是和林心如的「舌吻門」事件，導致他受到非議，漸漸無戲可拍。

雖然多年後他澄清所有事情，但仍無助於演藝事業，好在他改行做農產事業，種植有機水稻和蔬菜，成為「農業大享」，據悉，他不僅擁有千畝田地，還有5家公司和1個酒莊，公司主要投資影視劇，這些收入讓他躋身億萬富翁行列。

不過雖然周杰資產雄厚，依舊十分節省，一件衣服可穿8年，而他也頻做公益，捐錢替貧困地區的孩童建學校。

(中時新聞網)