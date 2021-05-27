52歲女星何如芸2019年和美侖飯店董事王敏錡離婚，近期將生活重心放在工作上，積極經營臉書，也慢慢回歸到螢光幕前，前陣子她因為演出戲劇《婚姻結業式》認識同劇演員張本渝，對方也首度曝光何如芸看似充滿距離感，其實十分單純的一面。

張本渝在臉書有感而發，透露她和何如芸原本不認識，但有像郁方等一些共同朋友，因此私下聚會有碰過幾次面，當時對方都給她高冷又充滿距離感的高冷印象，「以前是我誤判了，被那個不笑看起臭臉的假象給嚇到」，張本渝坦言因為拍戲相識之後，她才知道2人很巧合是生日只差2天的水瓶座。

張本渝表示，2人遇到不熟的人事物時，都會不知道要怎麼回應，所以會選擇置身事外的安靜看著，「其實私底下的如芸是簡單又直接，不像外表看起來那麽有距離感，是個很有善意的人」，自從「相認」之後，她們都會一起梳化，變成形影不離，停機之後還會加上郁方3人聊個不停。

她也坦露心聲，「現在拍戲對我來說不是只有賺錢養家，而是是做著自己喜歡的事，在過程中付出，面對自己更多的優缺」，字裡行間盡是對工作的滿意，「能夠有這樣的工作，爽啦！」

(中時新聞網)