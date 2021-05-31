女網友上網靠北牛肉麵店家。（截自臉書社團《爆料公社公開版》）

「真的是超生氣！阿姨我沒拿到這幾百塊，我跟你沒完沒了！」，一名女網友上網抱怨，用外送平台訂牛肉麵發生狀況，一開始店家承諾會退錢，最後又「甩鍋」要她自己上外送平台退費，氣得她上網爆料公布店家名稱、地址，還揚言要「沒完沒了」。不過眾多網友卻一面倒打臉女網友，表示透過外送平台訂餐，發生問題當然是透過平台處理，不關店家的事，指女網友自己搞不清楚狀況還亂罵人，根本就是腦殘。

這名女網友在臉書社團《爆料公社公開版》發文，表示透過Ubereat訂牛肉麵，店家阿姨打電話表示沒有外送員接單，但他們已經接單無法取消，但反正沒有人接單就不會收費，表示不用處理。但不久男友手機卻顯示有外送員接單，她們問店家如何處理？阿姨表示會退錢，原PO還傳了男友帳號給對方。

豈料店家不久又傳訊息，表示詢問Ubereat後，得到回覆是商家不能私下退錢給客人，請原PO自己上Ubereat 平台處理退費。

原PO表示看完這封簡訊後整個氣到快腦充血，認為店家「連一點要處理的心都沒有，把問題撇的一乾二淨。真的是超生氣！阿姨我沒拿到這幾百塊，我跟你沒完沒了！」，最後更附上店家名稱、地址，一副要網友公審的樣子。

不過網友們看完，一面倒打臉原PO：「原來不是每個人都有腦」、「老實說，妳才是奧客欸，這問題本來就是找平台，你在那邊盧三小」、「這不是打給uber客服可以解決的嗎？不要只會吃好嗎」、「不會用app就不要用好嗎？妳這樣是製造店家的麻煩」、「店家唯一做錯的就是打電話提醒妳。」、「阿姨很可憐，她不是平台只是被抽%的商家」。

還有一名外送員跳出來解釋：「我是581外送員，可能這個阿姨不了解吧，基本客人訂餐還是有任何問題都是對平台，不是對店家更不是外送員喔，所以妳也別生氣了，妳只是遇到一個不會處理的阿姨，不管任何事情找平台就對了」，更說「可能妳不太懂吧，581退款取消真的不囉嗦」。

(中時新聞網)