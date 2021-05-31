新北市一對老夫妻近日雙雙染疫，74歲阿公因無症狀被遠送新竹檢疫所隔離，84歲阿嬤則因重症送往醫院醫治，相伴數十年的老夫妻一夕之間被迫道別，一度連對方生死未卜都不清楚，社工電話關懷阿公時，阿公著急詢問老伴近況，「誰來幫她換尿片？」、「一個人在醫院會不會害怕？」，一席話讓社工不禁心疼哽咽。

為關心並安撫被分送到12個檢疫所的市民，新北市長侯友宜除了請副市長謝政達和社會局副局長許秀能等人，帶著關懷包和祝福金以及小卡片等，親赴各檢疫所關懷之外，並由社會局同仁每天打電給在檢疫所隔離的市民，了解他們的身心狀況，或是有什麼需求。

新北市社工黃夢琪連日來打電話關懷檢疫所隔離者，她感嘆印象最深刻一件事，一對74歲阿公與84歲阿嬤雙雙染疫，阿公因無症狀被送往新竹湖口檢疫所隔離，阿嬤因年紀較大且不良於行，染疫後送醫治療，相伴數十年的老夫老妻一夕之間被迫分離，連對方在哪都聯繫不上。

74歲染疫阿公接到社工電話，著急用台語詢問說，84歲太太平常不良於行，30多年來都是由他獨自照顧，聽說她也確診了，但被送去哪裡、近況如何自己一概不知，「不知道有沒有人幫老伴換尿片？她一個人在醫院會不會害怕？」

阿公說，他在檢疫所隔離了很多天，出門時匆匆忙忙，手機、錢包都沒帶，夫妻倆都有年紀了，深怕就這樣再也見不到面；阿公電話中著急請託社工，「你可以幫我去看看我太太嗎？我真的很擔心她...」

黃夢琪感嘆，當下心情複雜、沈重，但她鎮定情緒，趕緊記錄下相關資訊，再轉給衛生局進一步追蹤，同時告訴老翁檢疫所該有的程序，好消息是，老翁這2天順利康復返家，妻子雖然還在醫院治療，但兩人在衛生局安排下以電話聯繫上。

黃夢琪說，其實類似狀況屢見不鮮，曾遇過女兒染疫，放不下失智老母親要求繼續照顧，也曾遇過阿公染疫後併發重症，阿嬤雖被隔離仍一心求見面照顧，希望能夠過社工的電話關懷，讓隔離者的需求被聽見，安撫了一顆惶惑不安的心。

連續打了3天關懷電話的社工陳信宏則說，有位60歲的阿伯一接到電話，不斷的抱怨，情緒很大，他極力安撫後才知道原來阿伯抽了40年的菸，菸癮很大，加上月底要發員工薪水，擔心不能出去員工領不到薪水。他安撫阿伯，如果隔離沒有期滿，萬一出去再傳染給員工不是更糟？阿伯終於情緒較舒緩，笑說：「如果能給我一條菸，再住一個月也沒關係。」

陳信宏表示，還有一位爸爸帶著孩子居家隔離，孩子的媽媽被送到嘉義檢疫所，這位爸爸說，近日孩子也接獲確診通知，孩子要送泰山檢疫所，對方反映能不能讓母子在同一個檢疫所？類似這些問題，都會詳細記錄追蹤。

社工黃昭月在一天打了將近80通關懷電話，她說有位在彰化檢疫所50多歲的女性，接到電話非常的感動，對方說沒想到新北市還打電話來關心，前幾天有發燒現在已經緩和下來了。另位40多歲的男性表示，剛住進來當天又是發燒又是吐，黃昭月提醒他，在檢疫所裡有醫護人員，如果身體不適，要盡快透過視訊反應，對方說這通電話不僅提醒他在檢疫所要注意的事，也安定了他的心。

(中時 )