47歲港星蔡少芬過去以《後宮甄嬛傳》中皇后一角走紅，她與張晉結婚13年，生下兩女一子，生活幸福。最近網上卻傳出有作家到浙江寧波某醫院看病，醫療團隊聲稱治過蔡少芬，推薦某中醫注射液讓蔡少芬一試見效，藥到病除，作家接種後才發現被騙，對此，蔡少芬也回應了。

據大陸媒體報導，一名微博名稱為「紫金陳」的作家網友最近發文，透露最近因為生病到浙江的某家醫院看病，對方推薦他打中藥注射液，一劑要人民幣4500元，約台幣2萬元，「打完後他跟我說加一個五行療法，我當即反應過來被騙了」，「下午跟我說他治好蔡少芬，還說藥物變成水分子百分之一大小，我這工科男百分百斷定是騙子了」，還自嘲會把醫院跟醫師名字寫進新作品裡，成為「重要情節」。

蔡少芬和老公育有三個小孩。（圖／翻攝自蔡少芬微博）

對此，蔡少芬昨透過公司發表聲明，最近網上流傳關於蔡少芬在浙江某醫院治病並得到根除，完全是子虛烏有的謠言，蔡少芬先前並未到浙江治療過任何疾病，如果該醫院在治療過從中提到蔡少芬的名字宣傳，會對蔡少芬造成不良影響，公司將追究醫院和工作人員的法律責任，絕不寬容。

蔡少芬發聲明駁斥不實消息。（圖／翻攝自凱藝國際微博）

蔡少芬的公司進一步說，希望其他媒體也別繼續轉載不實內容，以免觸法，最後透露該醫院因違反規定，寧波政府已對醫院和工作人員處予行政處罰，「本公司及蔡少芬女士對受害者表示深切同情，也請大家及時向行政管理部門或公安機關報案」，其他網友則說：「支持蔡少芬維護自己的名譽」、「顯得紫金陳更慘了」、「好無語好無語，美女怎麼老碰到這種事情」、「支持蔡少芬姐姐維權，不信謠不傳謠，一定給惡意抹黑的人嚴厲的懲罰」。

(中時新聞網)