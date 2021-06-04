日本124萬劑AZ疫苗今抵台，各縣市急忙造冊確認接種名單，台北市長柯文哲認為，打疫苗最好還是利用預約系統，避免民眾排隊群聚，因此行政院政務委員唐鳳應連夜趕工，讓網路預約網站盡快上架，不要等到6月中，要在大量施打疫苗前做好才對。

在北市疫苗施打順序中，柯文哲指出，第一線為北市39家合約醫院，第二線則是12行政區健康服務中心的門診部，第三線為大型接種站如小巨蛋、世貿展覽館，因為打疫苗仍有民眾會有併發症，雖然不是很高，如果能在醫院施打完畢就用醫院，畢竟架設備很麻煩。

柯表示，目前抵台的124萬劑，他不認為中央明天就會發20萬劑給北市，畢竟中央會有相應的撥補時程，未來還是會按照中央撥給台北市疫苗的數量，來做最有效率的運作，盡快將疫苗打完。

由於中央有指派唐鳳寫網路預約系統，柯表示，原本中央的系統是打算六月中上架，但他認為應該要連夜趕工，畢竟打疫苗最好還是用預約系統，避免排隊人擠人，因此要再大量施打前做好網站，才能避免群聚現象。

(中時 )