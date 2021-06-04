台灣本土疫情再現高峰，指揮官陳時中3日在記者會表示，20至39歲的年輕人染疫比例增加至25.2%，指稱是「年輕人防疫有點鬆懈」，引發網路一片罵聲，對此台北市議員侯漢廷砲轟陳時中，「只會卸責算什麼指揮官？」現在全台三級警戒，所有的休閒娛樂場所都已經關閉，多數年輕人都是為了工作賺錢執行職務才不幸染疫，這怎麼能夠叫做鬆懈呢？痛批指揮中心不但沒有好好照顧安撫他們，居然還反過頭來批評指責，「你的良心在哪裡啊？」

陳時中在記者會上也提到，可能因為前陣子疫情比較緩和，所以年輕人有較多的移動與群聚，侯漢廷則表示，倘若指揮中心有看到這樣的狀況，是不是就應該啟動調查，找出可能還有什麼場所會引發群聚，應該關閉卻還沒關閉的，立即下令關閉。侯更進一步指出，指揮中心也能就職業工作類別進行風險評估，看有哪些工作感染風險比較高，去要求他們做停班的處置，另外當發現有不少確診足跡在傳統市場、超市賣場時，也應該盡快提供協助，建置外送或物流系統，讓民生物資能夠直接送貨到府，不過現在中央卻都沒有給出明確的指示，僅是交由各縣市政府自己處理，讓民間來自救。

台北市議員侯漢廷痛心質問總統蔡英文：真的有把台灣人的命當命嗎？

侯漢廷不滿的說，如果陳時中認為疫情降不下來是年輕人的錯，那麼今天應該要有人先為放寬機師「3+11」隔離政策以及諾富特飯店混居事件造成防疫破口來道歉，不僅如此，指揮中心去年也說會在醫療資源、採檢量能上超前部署，結果現在疫情爆發面臨崩潰也沒有人被檢討，更離譜的是，自去年7月開始，指揮中心就不斷放消息說買到多少疫苗，可是喊了半天至今疫苗的到貨少之又少，還要靠日本捐贈施捨，這麼多的事情政府都不反躬自省，然後去怪年輕人鬆懈、要人民收心，到底還有沒有一點責任感？

陳時中說明最新疫情。（本報資料照）

最後侯漢廷感嘆表示，這次疫情不斷造成台灣人命損失，你們每天報數字的時候心都不會痛嗎？你們的良心都不會受到譴責嗎？接著他也痛心質問總統蔡英文，「日本志村健走了妳就立刻發推特，現在台灣走了那麼多人，妳的臉書至今都沒有發表過對於亡者的哀悼以及道歉，台灣人有這麼賤嗎？在民進黨統治底下，台灣人有這麼賤嗎？」

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(中時新聞網)