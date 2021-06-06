連日大雨使得成熟稻稻穗倒伏，稻田像波浪。（周麗蘭攝）

彩雲颱風帶來豪雨解渴，但也造成雲林農業災損，縣長張麗善今（6日）下午趕往西螺鎮勘查菜園、稻田災情，不少菜園還在泡水，即將收割的水稻發生倒伏。

農業處長吳芳銘、縣議員李明哲、西螺農會總幹事廖錦富等人勘查發現，西螺鎮、二崙鄉低窪田區葉菜預估損害約2成，成熟稻穗倒伏頗嚴重。

縣長張麗善表示，受新冠肺炎疫情衝擊，葉菜需求減少，許多農友耕鋤或休耕，受雨勢影響，收穫面積將更小，天氣放晴後，葉菜類可能爛得更明顯。

農業處長吳芳銘表示，正值採收期的花生，元長、水林、北港約採收三成，這幾天豪雨使得30公頃浸水，但若持續降雨至下周，恐將導致爛莢減產；稻米、玉米也都有倒伏情形。

吳芳銘強調，雨害有遲滯性災損，轉晴後災損會更明顯，請農友持續做好田間管理和病蟲害防治。

張麗善呼籲農友，若有災損先拍照，不必一定本人到公所申報，用網路、Line傳輸都行，目前柑橘類旱災農損也是依此模式，農業處和公所會以最快速度安排勘災。

(中時 )