33歲香港歌手洪卓立以一首《彌敦道》爆紅，日前他前往大陸拍電影，竟突然抽搐昏倒，當場從高處墜落昏迷不醒，所幸送醫急救後沒有大礙，目前狀況已經穩定下來，但還是四肢冰冷，指甲更是發黑瘀青，消息一出，也讓粉絲們十分擔心他的情況。

洪卓立日前和演員謝天華在佛山一處大樓頂樓為電影開工，站在木箱上的他突然抽搐暈眩，接著向後一倒，當場翻下數階樓梯再落地，昏迷了10分鐘，在現場等待救護車的期間，洪卓立全身抽搐、口吐白沫，出現癲癇症狀，救護人員到場後連忙為他急救。

送醫後，雖然洪卓立的情況穩定下來，目前已經恢復知覺，但仍意識模糊，癱瘓在病床上，不但四肢蒼白、毫無血色，指甲還逐漸發黑，讓人十分心疼，洪卓立的經紀公司隨後報平安，表示他已經回到香港的家中休息，會再去醫院做一次全面檢查。

洪卓立送醫後情況逐漸穩定。（圖/翻攝自中國報）

經紀公司透露，「檢查報告有待回覆，暫時頭部檢查是正常的，現在他因肩膀落地，所以左手暫時不能舉起，正在做物理治療」，同時也證實他一度昏迷，呈現缺氧狀況，急救時雖有嘔吐，但在救護車上就醒來了，「這次情況有點特別，因為他是突然抽筋暈倒而跌下，沒有病史，但已經進行腦部掃描」，強調洪卓立一切正常，要大家別擔心。

(中時新聞網)