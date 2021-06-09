王思佳直播中一直跟經紀人鬥嘴笑翻網友。（TVBS提供）

《女人我最大》昨晚8日由藝人王思佳跟經紀人小瑋一起直播，因疫情停工，兩人已1個月沒見面。小瑋把直播處女秀獻給《女人我最大》，經驗不足的他問王思佳：「為什麼妳的光這麼美？」王思佳笑他太輕敵，除平常得認真保養，還得擁有超強「網美燈」，兩人不斷鬥嘴讓直播一開始就吸800名網友觀看。

王思佳曾在《玩美研究室》突擊經紀人小瑋的房間，創37萬次觀看數佳績，她笑說網友肯定不知經紀人的家可以如此浮誇，更爆料經紀人平常都把工作排得超滿，賺很多，小瑋笑著強調：「王思佳的工作，必須排到進產房的那一刻，我才會放過她。」

王思佳也對小瑋下挑戰書，兩人拿出疫情期間的戰利品出來PK。只見小瑋拿出了LV秀款的桃紅色果凍球鞋，被網友虧是雨鞋，小瑋被激到，直說這雙鞋可是連王思佳花錢也都買不到。

網友拼命敲碗「購物女王」王思佳的戰利品，只見她拿出超限量香奈兒迷你包禮盒，將4個小包一一背上身，讓網友為之瘋狂。小瑋不甘示弱地嗆看不懂女生的戰利品，甚至問這麼小的包到底要裝什麼，王思佳不以為意地說：「放路人羨慕的眼光啊！」表示包包是限量的，而且也買不到。

小瑋聽到價格放話要跟王思佳爸媽告狀，她趕緊回：「這是因為懷孕，我老公送我的，老公很會做人吧。」話一說完，留言刷一排網友羨慕，王思佳不斷拿出戰利品，說：「我要在《女大》盛大的復出。」兩人一搭一唱，笑翻網友。

(中時 )