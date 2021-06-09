35歲女星郭采潔影視歌三棲，剛出道時以清新甜美外型、獨特聲線，擄獲不少粉絲的心，近年把事業重心轉移大陸，憑著電影《小時代》系列中的顧里一角，人氣再攀高峰，最近她登上雜誌《her.》的封面，前衛造型卻讓網友們看傻眼。

郭采潔近日為國外獨立雜誌《her.》拍攝環保主題的畫報，也是首位登上該雜誌封面的華人女藝人，她9日在微博釋出一系列照片，只見她把皮膚塗成灰藍色，頂著一頭招牌短髮，將眉毛畫成極細的紅色括號形眉，再擦上深藍色口紅，造型十分酷炫前衛，而她也形容自己是化身一隻「紅色括號眉的魚」。

郭采潔拍攝雜誌畫報，造型前衛。（圖／翻攝自郭采潔微博）

郭采潔形容自己的造型是「紅色括號眉的魚」。（圖／翻攝自郭采潔微博）

不少網友看完郭采潔這系列雜誌照後，卻嚇得直呼「認真的嗎，有點嚇人」、「簡直是來自陰間的妝容了」、「可能我沒藝術細胞，欣賞不來」、「根本像浮屍」「這晚上會做惡夢吧」。

不過，也有人力挺郭采潔，認為她把如此有個性的妝容造型消化地很好，直誇「郭表現力真的沒話說」、「每張都是大片的感覺，滿滿的高級感」、「這個雜誌的造型真的很獨特，不過郭采潔駕馭的很好」，並稱這次拍攝主題就是要表現出「污染海洋底下的魚」，才會化上這種特殊妝扮，在陸網掀起兩派意見。

郭采潔造型引發兩派意見。（圖／翻攝自郭采潔微博）

(中時新聞網)