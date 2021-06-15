基隆市今天開放85歲以上長者（原住民75歲）施打疫苗，統計至中午12點，共1542人注射，施打率約6成，其中年紀最大的是一名高齡104歲老奶奶，由家人陪同到施打站，並順利接種，市長林右昌表示，奶奶的精神值得敬佩，但也呼籲長輩打完疫苗14天後才會有防護力，盡量不要外出趴趴走。

基隆市政府原預計早上9點開始接種疫苗，但一大早時間未到，各區施打站已湧入許多長者排隊等候，各地緊急應變，提前至8點半開始接種，首日上午總計1542人注射疫苗，施打率約6成，林右昌指出，其中年紀最大的是一名104歲老奶奶，由家人陪同至信義區市立體育館2樓，精神值得敬佩。

林右昌說，大部分長者都是自行走路，或由家屬陪同前往，其中也有行動不方便的長輩，向各區公所申請接駁，各區總計出動2台康復巴士、68台防疫計程車，他強調，若真的無法外出，會由各區進行造冊，未來會以跨里的方式湊足10位長者，再一併提供到府施打服務，請長者跟家屬們不用著急。

林右昌指出，許多長輩說「有打有保佑」，但疫苗畢竟不是仙丹，不可能一打下去就百毒不侵，要14天才會慢慢形成保護力，他呼籲，這幾天還是要注意身體健康狀況，盡量多喝水、留在家中休息，不要外出「趴趴走」。

林右昌強調，就算長者戶籍不在基隆，但居住在基隆仍可以施打，只要符合規定都一定打的到，並提醒凡是家中有85歲以上長者的家戶（原住民75歲），若沒有收到疫苗接種通知單，請盡快電洽轄內區公所，接種時間以收到的通知單為主。