行政院紓困4.0包括發放「孩童家庭防疫補貼」，凡家中有國小以下孩童，以及國高中、五專前三年身心障礙學生，每人補貼1萬元，全台預計有250萬名孩童受惠，15日上午10時開放線上登記，原訂18日撥款入帳，但今天有網友樂得曬出截圖發文說：「1萬元今天半夜已經入帳」，有人看到貼文也留言回應：「我也收到了」。

不少人都已提前收到1萬元。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

「孩童家庭防疫補貼」線上登記截至16日中午為止，計有124萬多人完成登記，約補助總人數的一半，原本18日才開始發放1萬元補助款，結果有家長今天一早就看到驚喜，其中一名男家長還在臉書社團「爆廢公社公開版」貼出入帳截圖，開心分享1萬元已經入帳了，請有申請的家長趕快去刷本子或到網路銀行查看。

貼文曝光後，網友紛紛留言回應「我昨天申請，中信今天半夜進來了」、「我的新光銀行也入帳了」、「我半夜1點多入帳」、「我也中國信託，今天入帳」、「我的半夜也入帳了」、「昨天申請，今天就收到，超快的」、「我的入帳了，心情超好」、「彰銀已入帳」。

可是還是有人沒有提早收到「的郵局帳戶沒收到」、「郵局+1」、「渣打銀行沒收到」、「郵局怎麼感覺比較慢」、「兆豐還沒」、「15號申請，郵局也還沒入帳」。