鴻海創辦人郭台銘積極申請採購500萬劑BNT疫苗來台，屢遭行政程序卡關，外界同樣關注日前佛光山欲購捐50萬劑嬌生疫苗由政府與藥廠接洽後，是否有所進展？對此，國際佛光會中華總會長趙怡接受記者訪問時表示，在嬌生藥廠宣布只跟政府洽談疫苗採購事宜後，佛光會就沒再繼續洽談相關事情，目前也已經恢復公益團體的運作，佛光會拋磚引玉起個頭，希望政府能夠洽談成功，未來也願意捐贈所承諾的50萬劑疫苗經費。

趙怡表示，佛光會在新冠肺炎疫情嚴峻之際，希望表達對台灣人民的一份關懷，才會想捐贈50萬劑嬌生疫苗，但嬌生藥廠只想跟政府洽談此事，如今政府已與嬌生建立對接窗口，佛光會已經盡力，「我們只是拋磚引玉起個頭」，對政府洽談事宜樂觀其成。

趙怡說，政府出面與嬌生洽談疫苗採購事宜後，佛光會就沒再繼續討論相關事情，如今恢復到做一個社會公益團體，目前會上正在研究討論的，是如何幫助全民，發揮擴大安定人心的力量。

他指出，疫情改變了整個社會運作，許多親朋好友無法見面，人們無法外出活動，加上社會瀰漫著一股集體焦慮感及悲觀氣氛，人的心靈在此刻是空虛的，佛光會基於社會公益團體的角色，希望安頓民眾的身心靈，因此佛光會正在擴大討論在線上舉辦更多有意義的活動，如文藝表演、研討會等。

趙怡表示，過去佛光會的線上活動都只是針對會員或信眾，如今要規劃擴展到全民，讓大家在恐懼的生活中得到平靜，獲得安定的力量，至於規劃內容及運作，目前都還在研究技術上問題，一但規劃完成就會實現。

對於嬌生疫苗未來進展，趙怡說，「樂觀其成」，很希望政府能夠洽談成功，一旦洽談成功，佛光會也會實現當初捐贈50萬劑疫苗的承諾，而這筆捐疫苗的善款也已經準備好。