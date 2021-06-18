水庫裝滿有望！ 梅雨將襲雨彈猛轟四天 戴立綱警：嚴防淹水

全台天氣晴朗炎熱，大台北地區中午甚至飆到37度高溫，氣象主播戴立綱接受《中時新聞網》專訪表示，受西南季風影響，北部、東半部背風面過山沉降，將有連日高溫出現，中南部迎風面水氣抬升，有不定時局部性的陣雨或雷雨。而19日後鋒面則逐漸往南移動，東半部地區及北部山區午後也會有局部雷陣雨。另外他提醒，6月21日到6月24日易有強降雨，要嚴防淹水情況。

戴立綱提醒梅雨鋒面來襲很有可能會出現淹水的情形。(本報資料照片)

戴立綱指出，19日開始北方的鋒面逐漸往南移動，季風場將帶來水氣，因此會有明顯降雨，20日開始北部氣溫會下降，午後陣雨增加，中南部也會有短暫性降雨，而21日到24日鋒面有機會停在台灣上空，帶來豪大雨。

戴立綱提醒，梅雨鋒面來襲很有可能會出現淹水的情形，尤其是雲林、嘉義、台南、高雄、屏東這些海陸交界處都要特別留意，也需嚴防落石、土石流，以及溪水暴漲的情況。另外，戴也提到，此次降雨有機會將水庫裝滿，至少可以穩定供水到7月。

戴立綱分析，25日過後就要看太平洋高壓有無升過來，若上升，整個鋒面就會往北抬升，此波降雨就會結束，但還是要看整個的環境條件和降雨情形。他說到，8月份的降雨就得靠颱風帶來水氣，去年台灣並沒有颱風入境，而今年則需要再觀察太平洋高壓的強度。

(剪輯/邱子軒)