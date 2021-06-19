新北市一間診所的2名護理師因工作起了爭執，孰料，一名來洗腎的正義哥出面攪局，朝其中一位護理師小凡（化名）大罵，「妳以為妳是誰」、「妳脫光我也不想看，再讓我聽到妳跟誰吵架罵她的話，我殺光妳全家」等，案經小凡提告，新北地院依醫療法判處正義哥3月徒刑，得易科罰金。

檢方起訴指出，正義哥於2020年月間前往新北市一間診所洗腎，卻基於恐嚇、公然侮辱以及妨害執行醫療業務的犯意，向正在護理站填寫病患紀錄的小凡拍桌大吼，「妳以為妳是誰」、「爛梨子假蘋果、妳脫光我也不想看，再讓我聽到妳跟誰吵架罵她（意指其他某護理師）的話，我殺光妳全家」等語，致小凡心生畏懼，且嚴重貶低其社會評價。

新北地院審理時，正義哥坦承有前往診所，但否認有做出公然侮辱等行為，辯稱當時剛洗完腎，血壓很低，已經快昏倒，並說，「我只有問我的護理師可不可以回家，她說要躺在床上等血壓正常才可以回去」，堅稱該日並未接近護理站，也無與小凡有接觸。

法官勘驗診所監視器發現，影片清楚錄下診所內的其他人往小凡的方向看，且正義哥以手指指著小凡的畫面，認定當時正義哥有走向小凡，且離開過程中有回頭向其表達不滿，且其行為已引起在場其餘護理師或病患的注意。

另外，另名證人指稱，有看見正義哥向小凡拍桌飆罵，「小心我殺妳全家」等語，綜合上述人證與物證，認定正義哥犯行屬實，不採信其說法，酌情後，依犯對於醫事人員以恐嚇妨害執行醫療業務罪，處有期徒刑3月，如易科罰金，以新臺幣1000元折算1日。可上訴。