36歲女星小甜甜（張可昀）今年初宣布與圈外人宋先生結婚，同時報喜懷孕了，再過不久就要生產的她，近日吐露即將卸貨的心聲，雖然期待也免不了緊張，並道出許多孕媽媽都會面臨身體不適經驗。

小甜甜21日在IG發文，直呼：「即將卸貨的肚子真的大到爆炸」，醫生曾跟她說，她的內部空間很適合讓小孩健康長大，所以米苔目的個頭很大，讓她十分期待和女兒的見面。

另外，小甜甜還提到夫妻倆一起走路到郵局，雖然只有短短3分鐘的路程，卻足以讓她的腰跟腿達到炸裂的程度，幸好先生體諒她的辛苦，陪她慢慢走，讓小甜甜直讚老公很有良心，而她出門為了防疫，戴上口罩、護目鏡，加上孕婦本身就容易喘，令她變得超級無敵喘。

小甜甜一Po文，便吸引不少圈內好友替她打氣「媽媽加油」、「辛苦媽媽了，但最艱苦的還沒開始，我媽是這麽說的」、「加油！妳最棒了！」還有一樣快生產的女網友留言「我預產期剩六天真的充滿緊張，真的很容易喘，尤其躺著時要起身真的有點困難，辛苦了一起加油」，讓小甜甜也吐出真實心聲「我也很緊張喔其實」，並表示「恥骨很痛，但我們終於要卸貨了。」即將當媽的喜悅流露無遺。