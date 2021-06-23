全國三級警戒持續延長，台中市政府地政局將自24日起恢復辦理實地複丈測量作業。市議員李天生抨擊說，基層測量人員投訴抱怨安全缺乏保障，要求在施打疫苗及警戒降為二級後，再進行實地複丈測量。地政局說，適時建議內政部將全國測量人員列入接種疫苗優先注射順序，維護測量人員外業安全。

李天生說，地政局以台中市COVID-19疫情風險由「中高級」降為「中級」，考量測量等複丈作業遲未辦理，恐影響相關社會經濟活動及避免日後案件累積等因素，行文要求各地政事務所在不違反三級疫情管制規定下，24日起恢復辦理實地複丈測量，並應做好相關防疫措施。

李天生接獲測量人員投訴，有關鑑界作業係屬外勤性質必須會同民眾辦理，每位測量同仁都想盡快完成工作，但在沒施打疫苗狀況下外出作業擔心染疫，甚至傳染給家人；疫情警戒三級還將繼續延長，地政局能否保證基層測量人員外出作業沒有風險？

李天生指出，疫情警戒提升至第三級後，地政局考量民眾及測量人員健康安全，於5月19日暫緩辦理土地測量複丈，他要求地政局重視處理基層測量人員的心聲；希望在施打疫苗，並於中央疫情指揮中心警戒由三級降為二級後，再實施外業測量工作。

地政局表示，全國疫情警戒提升至第三級後，市府對市民申請土地鑑界等外業測量案件，採受理申請但暫不排定複丈日期；因測量案件累計相當多，民眾反映未排訂日期已嚴重耽誤影響權益。考量其他縣市如台北、新北、桃園、台南、高雄等地均陸續正常排件，才決定24日起恢復實地測量外業，解決市民複丈需求。

地政局強調，為兼顧防疫與社會經濟建設發展，市府將滾動檢討評估測量外業事宜，並已適時建議內政部將全國測量人員列入接種疫苗優先注射順序，維護測量人員外業安全。