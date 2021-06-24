高雄市衛生局遴選出27間疫苗接種診所，昨起3天先行試辦為75歲以上長者接種。不過，高市議員邱于軒接獲爆料指出，遴選過程黑箱作業，沒有公開核定的標準，有基層診所向她陳情，質疑有診所空間較狹小，恐怕無法符合防疫社交距離標準，造成群聚「塞車」，她痛批，市府不能只顧施打成效，而不顧考慮防疫，不少基層診所氣得炸鍋。

按照CDC標準，有關接種場所空間，包含門診診間、注射室、留觀區，必須參照8項標準辦理，其中第四點排隊人龍、等待、休息區座位，應該要能維持足夠社交距離。

邱于軒今指出，有基層診所向她反映，自己有意願加入施打疫苗行列，但衛生局審核機制不透明，這27家疫苗接種診所，不知怎麼選出來的，不懂標準為何？況且，這些診所並非平均分布在高雄各區，而且有部分診所空間狹小，恐怕不符合防疫規定。

邱于軒痛批，市府不該為了拚疫苗接種成效，而不顧防疫機制，由於部分小診所也在這27家疫苗接種行列，但診所很小，「可能兩個人打完疫苗去休息可能就癱瘓」。

邱于軒疾呼，衛生局必須說清楚、講明白，這第一波27家疫苗接種診所到底是怎麼遴選出來的，近日議會已有多個議員接獲基層診所投訴、反映，希望市府能明確告知，為何當初有意願申請打疫苗，甚至願意放棄一般門診，早上只做接種門診，卻沒被選中，也不知道原因為何，應該要有一套審核標準及輔導機制。

高市府衛生局解釋，診所是由高雄市、高雄縣2大醫師公會遴選，由於開放診所施打疫苗容易出現疫苗殘劑的問題，所以才先選出27間診所試辦施打，除了讓未來施打流程更流暢外，也找出相關問題，並盡速解決，下一批疫苗撥發到高雄後，就會正式開放符合資格的診所提供接種服務，並非只有目前遴選出來的27間診所。

至於群聚「塞車」的問題，高市府衛生局表示，診所的空間、設備都經過審查，而且目前屬於試辦期間，都只配發給診所1到2瓶的疫苗，大約只能提供10至20人接種，一整個早上10個人應該不會有壅塞的情況出現，當然可能會有其他看診的病患，所以目前試辦診所接種的目的就是要排除相關問題，讓未來在程序上更流暢。