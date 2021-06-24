金曲歌王蕭敬騰（老蕭）出道10多年鮮少傳緋聞，唯一和相差12歲的經紀人Summer爆過熱戀，曖昧情傳了多年，他3月飛大陸工作至今，近日就被當地媒體直擊和Summer在車內親密貼臉自拍，對此，女方也回應了。

蕭敬騰最近被陸媒直擊現身北京街頭錄綜藝節目，在錄影空檔時，他回到車內換衣服，並和在車上的Summer有說有笑地聊天，聊到一半，他拿起手機和Summer臉貼臉合照，互動自然又親密，而據《三立新聞》報導，Summer對此只回應：「他拿手機在試拍，光天化日之下，平常不認識的路人要求，他都會親切合影，跟我自拍，合情合理啊」。

蕭敬騰和Summer被直擊貼臉自拍，互動親密。（圖／翻攝自微博）

事實上，蕭敬騰在《超級星光大道》踢館爆紅後，就是Summer挖掘他，並和他簽下經紀約，事後兩人一起走過合約風波，感情相當深厚，之前也曾被目擊他參加節目《歌手》演出結束走下台時，直接給經紀人一個大擁抱，並熱情送上一吻，但當時Summer僅澄清是角度問題。

另外，蕭敬騰也曾在《花花萬物》被主持人小S逼問：「你女朋友就是你的經紀人對不對？」當下他沉默了2分鐘，隨後鬆口：「希望有一天，我可以自己來公開這段關係，而不是被別人提問。」沒正面否認的態度被視為間接認愛，但事後被媒體問到此事，蕭敬騰笑稱談話被亂剪輯，可也一直沒把兩人關係說死，為未來可能性留下伏筆。