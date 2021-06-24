一份最新民調顯示，民進黨、國民黨兩黨支持度雙雙下滑，民眾黨的支持度卻劇增7.1個百分點，是創黨以來最高的支持度。媒體人吳子嘉分析表示，台北市長柯文哲可說是打不死的蟑螂，碰到吵架以及跟民進黨鬥的時候，對他的民調和民眾黨是大大的補血。

台灣民意基金會23日最新民調顯示，有22.6%支持民進黨、18.4%支持國民黨、15.6%支持民眾黨；和上個月相比，民進黨支持者減少0.6%；國民黨支持者減少2.8%；民眾黨支持者則遽增7.1%。

美麗島電子報董事長吳子嘉23日在《關鍵時刻》節目中表示，我們每天罵柯文哲，其實他的民調會上升，是因為他的區隔已經做出來了，這是他民調上升第一個很重要的原因。第二個，柯文哲的特性就是不會貪汙，叫做「打不死的蟑螂」，你抓不到他的把柄。有些人會認為，柯文哲不會貪汙，柯文哲可能會亂講話，但是他不會故意說謊話，這也是柯P本身的本質。

吳子嘉接著表示，柯文哲居然去勸基隆市長林右昌不要太情緒化。不過，誰每天最情緒化？就是柯文哲最情緒化。每天亂說話，他自己不是還講，他去CDC吵架，竟還叫人家不要情緒化。

吳子嘉指出，柯文哲的特性就是，他碰到這種場域被打、被圍毆的時候，他最高興，民調一定上升，國民黨也不見了，他喜歡鬧事、喜歡鬥嘴、給你扯後腿，講一些有的沒的，還說一些聽起來就很好笑、但卻沒有內容的話。柯文哲是「打不死的蟑螂」，碰到吵架、甚至跟民進黨鬥的時候，他的血脈賁張，精神特別好，這時對他的民調和民眾黨是大大的補血，國民黨反而被邊緣化了。