義大利國家衛生研究所25日證實，在印度首次發現的Delta與Kappa變種病毒，在5月份於義大利肆虐。在該國新確診的病例當中，近17%的案例為感染這兩種病毒；其中，Delta變種病毒又占據主導地位。

義大利國家衛生研究所警告，截至6月21日的統計數據，Kappa與Delta變種病毒導致的病例，已由5月份的4.2%成長至6月份的16.8%。

該所傳染病主任帕拉馬拉(Anna Teresa Palamara)在聲明中指出，「從流行病學監測結果顯示，我們國家與歐洲其他地區一樣，Delta變種病毒正佔據主導地位，這是一幅清晰且快速發展的景象」。

Delta變種病毒(B.1.617.2)與Kappa變種病毒(B.1.617.1)最初都在印度發現；其中，Delta變種病毒更被世界衛生組織(WHO)通報為「高關注變種病毒」。

不過，該研究所也表示，2020年於英國發現的Alpha變種冠狀病毒目前仍是義大利確診病例的最主要元凶，佔所有案例的74.9%。

自從Alpha病毒於2020年現身以來，義大利死亡人數已達127380人，僅次於英國而在歐洲國家位列第2高，在全球死亡人數排名則在第8高。迄今為止，義大利確診案例達426萬。

幸運的是，從整體趨勢來看，新冠肺炎的確診人數在近幾週正穩定下降。義大利衛生部指出，每日新增確診人數已從24日的951人下降至927人，而新冠肺炎致死人數也由30人降至28人。