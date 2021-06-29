失業勞工卻不能領失業勞工子女就學補助？去年一名正請領就業保險法「職訓生活津貼」勞工，向勞動部申請「失業勞工子女就學補助」時卻被駁回，因此向行政院提起訴願，最後行政院撤銷勞動部處分。

失業勞工子女就學補助計畫要求，依勞保局投保資料，自91年1月1日以後離職的非自願離職失業勞工，並經核付失業給付者；或勞工已就業，但於前一年內非自願離職並經核付失業給付，且就業期間未超過3個月者。

但行政院訴願會指出，據勞保局代表說明，失業給付及職業訓練生活津貼均須非自願離職失業勞工始得請領，且於請領期間均不能就業從事工作，核發失業給付時，為確定申請人於失業期間確無工作，故須進行失業認定，而核發職業訓練生活津貼，因可掌握申請人參加職業訓練期間確無就業，故無須經失業認定等語。

訴願會認為，可見不論領取失業給付或職業訓練生活津貼，實均經勞保局認定為非自願離職失業勞工，且於請領期間無就業事實，不因訴願人請領職業訓練生活津貼，未經失業認定程序，而影響其屬非自願離職失業勞工認定。

勞動部勞動福祉退休司司長謝倩蒨說，原本計畫是提到要領取「失業給付」才可以領取，但該名勞工失業後選擇參加職訓領取「職訓生活津貼」，但也是失業勞工，後來經行政院訴願會撤銷處份後，勞動部也已發給該名勞工失業勞工子女就學補助，但她強調，「仍需經個案事實認定」。