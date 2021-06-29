員林市中山南路這家超商6月21日起一連三天晚間出現確診者足跡，公所清潔隊前天接獲通報火速前往大清消。（員林市公所清潔隊提供／謝瓊雲彰化傳真）

家住南彰化的物流業理貨員男子確診，其同住的家人還有未婚的姑姑和失能需人照料的父親，目前姑姑和未同住的媽媽都採檢陽性，29日宣布確診。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣再爆新的新冠肺炎傳播鏈，家住南彰化的30多歲物流業男子日前出現症狀主動就醫採檢，昨日確診，同住的大姑媽、未同住的母親也採檢陽性，中央29日公布後，彰化縣衛生局預計下午3點於線上直播說明詳情。

男子擔任物流業理貨員，其父母離異，兩個妹妹居住在台中以北的外縣市工作，孝順的他與未婚的姑姑同住，一同照料失能的父親，擔任清潔員的母親雖因離婚未同住，但也經常送餐給父子倆。

如今男子和姑媽2名主要同住照顧者均確診，失能的父親恐也難逃病毒魔爪，令人唏噓；彰化縣衛生局考量男子父親失能狀態，已先將其安置在養護機構內。

彰化縣衛生局28日宣布物流業男子確診後，初步已匡列職場同事接觸者近百人，其足跡全部集中在員林市中山南路一家超商，公所清潔隊人員第一時間就前往進行周邊環境大清消，29日也將進一步公布姑姑與媽媽的疫調足跡，及兩人所屬職場接觸者的匡列採檢情形。