台北市環南市場2日傳出新增41例確診案例，立委林昶佐出席聯合記者會時嗆台北市長柯文哲說的很多都是防疫常識，聽起來讓人覺得是廢話，遭環南市場自治會長林勝東反嗆，「以前到現在，你有為中正萬華區百姓發言嗎？沒有啊，虧我這麼挺你，騙肖」。媒體人吳子嘉對此預測林昶佐這次鬧政壇笑話，政治生命結束了。前太陽花成員妖西(劉敬文)則在臉書問網友，林昶佐還能不能連任呢？網友一面倒認為「掛了」。

妖西3日在臉書問網友說，「所以2024 Freddy(林昶佐)到底還能不能連任呢？會掛還是不會掛民進黨參選呢？」

一位網友直言，「我覺得昨天那場之後，他去跟民進黨討個不分區比較實在。」妖西回說：「那他們一直講我求官討不分區，這個公道什麼時候還我咧？」

網友紛紛表示，「應該說如果沒有被罷免的話會不會連任呢？」、「除了DDP...他還可以靠什麼連任？」、「問一下你住在萬華的朋友，應該就知道連任機率多少了吧XD，現在只剩一些覺青在瞎挺而已。」、「掛啦！當然掛啦！已經跟DPP一起掛啦！」、「直接掛點....。」、「掛定了。」、「保證掛。」、「你忘了！還有禮讓這招啊！不一定要掛民進黨戰袍參選！」

也有人認為，「可能2022年就88。」、「他也只剩DPP可以靠了。」、「掛什麼黨都選不上。」、「昨天鬼王變成閃尿鬼王後...有看見那個DPP黨公職的出來幫他嘴一下的嗎？又不是在傻跟他一起掛。」、「跟許多綠營新一代政治人物一樣，對基層的生活無感，只會蹭1450跟覺青同溫層，這樣比較潮。」、「嘻嘻，民進黨把能得罪的都得罪了。」

有位網友甚至直言，「他不用選了啦！但昨天這一齣，希望能給年輕一輩立委警惕，如果沒有深入民意，好好做好本分專業工作，以為網路水溫就是真實世界，真的不要亂出頭，這真是活生生的慘案哪！（雖然我看了莫名療癒），然後底下一堆挺的網軍，三兩句談話，就被看破平常完全沒在操持重要家務的局外人，不負責任地提油救火，看著吧！也許他不會是第一個不用再玩了的立委。」