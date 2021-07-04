楚宣原本的長髮模樣。（民視提供）

楚宣忍痛剪去長髮。（民視提供）

楚宣不捨自己的長髮。（民視提供）

楚宣現在是一頭俐落短髮。（民視提供）

楚宣暌違兩年再接演八點檔，參與民視《黃金歲月》演出，她坦言真的會緊張，尤其前陣子剛拍攝完社會寫實金鐘劇《日蝕遊戲》，從單機作業回到棚內作業，一度轉換不過來，經過現場導演的排戲再找回感覺。

楚宣談到這一次《黃金歲月》的角色是飾演陳美鳳姊妹淘的女兒「林宜方」，因為母親生病過世前要她到台北找陳美鳳，沒想到途中卻發生許多意想不到的事情，讓她不得不女扮男裝來偽裝自己，除了造型的改變，楚宣特地剪去30公分的長髮，要拋開甜美的形象，一開始還有點捨不得，但剪完頭髮，稱讚聲此起彼落，也讓楚宣安心不好，羞認「好像真的有點帥」。

再度回歸八點檔，楚宣直喊這一次角色真的跟她以往苦情的角色差很大，不單純只是頭髮的改變，為了要詮釋好男生的樣子，走路跟說話的共鳴都特別學男生，但因為她自己吃不胖的體質，身材太瘦，走路不自覺很輕盈，還特別綁沙袋來練習，讓自己走路穩重一些，man一點，開拍之後，導演更設計很多動作戲，讓她一度求饒說「每天這樣跑來跑去，真的有累到」。