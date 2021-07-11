全台維持三級警戒將滿2個月，不少民眾都在家乖乖防疫，但減少運動的情況下，體重也跟著攀升，可是最辣人妻、女星賴琳恩不但身材沒走樣，還瘦了3公斤，直呼「連小時候的熱褲都套進去了」。

賴琳恩透露自己在家防疫期間狂打電動，因此瘦了3公斤，還玩到PS5手柄都被玩壞，「連小時候的熱褲都套進去了」、「在家沒事把以前的辣妹裝拿出來全部穿一遍」。

賴琳恩身材超火辣。(圖／翻攝自臉書)

賴琳恩加碼曝正面照。(圖／翻攝自臉書)

賴琳恩也曬出瘦身成果，只見她穿上露背綁帶上衣搭牛仔熱褲，完美s腰線一覽無遺，讓網友都留言狂讚「令人羨慕的腰線」、「這背影超殺」、「太犯規了」、「乃榮太幸福了」

而有粉絲感嘆為何明星宅家都變瘦，賴琳恩也建議想在家減肥的人「封印冰箱跟零食櫃，最重要是封印手機」，就連她的老公陳乃榮也親自留言回覆「我們是用生命在打電動的，我現在跟我發第一張專輯時是一樣的體重，哈！」

身高167公分的賴琳恩，體重卻只有46.6公斤，粉絲看了都直呼太瘦了，她也表示：「沒事，等到電動玩膩又胖回來了！」也有網友跪求正面全身照，賴琳恩也在留言區無私放送，「說我一直不更新，這不就來了嗎？你們要珍惜，下次見不知道什麼時候。」