桃園市大園區一名70歲的徐姓老翁，14日上午至大園國小施打疫苗，施打完畢欲返家時卻找不到自己的機車，以為遭人竊取，急忙向警方報案，所幸在員警的協助下，不到5分鐘就在附近找到老翁的機車，順利偵破這起「烏龍竊案」。

大園分局大園派出所警員王怡雅於14日上午，在大園國小正門口執行接種疫苗安全維護勤務時，一名老翁突然神情慌張走上前求助，表示他剛打完疫苗要回家，卻發現機車不見了，四處都找不到，擔心是遭人竊取，請警方幫忙協尋。

員警詢問老翁停放機車的位置，但他僅記得停在校門旁邊，無法清楚表達正確地點，就連車牌號碼也只記得數字的部分。員警研判老翁可能是忘了車停在哪，便先利用其身分證統一編號，查詢車籍資料系統，確認老翁的車牌號碼，隨後由線上巡邏員警在附近來回尋車。

經員警的一番努力，不到5分鐘就在距離報案地點約200公尺的學校側門邊，找到老翁的機車，老翁這才驚覺是自己記錯位置，感到相當不好意思，連忙向員警致歉，同時也感謝員警的熱心，幫忙尋回機車，讓他能順利返家。