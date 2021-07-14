【LIVE直播】疫苗登記平台大塞車惹民怨 指揮中心最新說明｜2021.07.14

新冠肺炎疫情未歇，國內今日新增27名確診病例，其中有17例為本土病例，10例為境外移入。確診個案中，新增6例死亡。去年至今，國內共累計1萬5328人確診、753人死亡。同時是三級警戒以來，確診最少的一次。

今日新增的17例本土病例，有9例為隔離期間或期滿檢驗陽性者，為11男、6女，介於未滿10歲至80多歲，發病日介於今年7月7日至7月13日。個案分布以臺北市10例為最多，其次為桃園市3例、新北市及臺中市各2例；其中10例為已知感染源、3例關聯不明、4例調查中。

今天僅4縣市有新增個案。(中時新聞網製圖)

另今日新增10例境外移入個案，為9男、1女，年齡介於10多歲至70多歲，分別自緬甸(6例，為同一班機乘客)、英國、日本、印尼及茅利塔尼亞入境，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境日介於6月30日至7月11日。

確診個案中，今日新增6例死亡個案，為5男、1女，介於50多歲至80多歲，發病日介於5月15日至7月3日，確診日介於5月19日至7月5日，死亡日介於7月10日至7月12日。

今天北市增10例最多，新北2例。(指揮中心提供)

這波本土疫情，共累計公布1萬4074位確診個案，其中已有1萬1964人解除隔離，解隔離人數達確診人數85.0%。去年至今，國內共累計1萬5328人確診，分別為1214例境外移入，1萬4061例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另新增1例空號病例(案15282)，共累計106例移除為空號。

去年至今，國內共累計753例死亡病例，其中745例本土，個案居住縣市分布為新北市374例、臺北市287例、基隆市25例、桃園市21例、彰化縣13例、新竹縣10例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例，另8例為境外移入。

圖為5/1起本土個案發病、採檢趨勢圖。(指揮中心提供)

指揮中心提醒民眾，應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。