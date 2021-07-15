網友嘲諷「穿這樣進總統府是覺青特權嗎」。(圖／翻攝自臉書)

永齡基金會執行長劉宥彤穿著便裝與總統蔡英文會面，卻因此成為深綠名嘴黃越綏與婆媽綠粉攻擊目標，也引爆網友大戰，不少人翻出唐鳳、陳時中與蔡英文會面照片反駁，如今又有網友翻出2年前蔡英文在總統府一張合照，直呼「顏色對了穿什麼都可以」。

黃越綏在臉書上批評劉宥彤穿著不得體，不尊重總統蔡英文，引起粉絲群起附和痛罵，不少網友也紛紛湧入反擊，翻出6月唐鳳穿牛仔外套與蔡英文會談，以及陳時中當場脫鞋透氣的照片，讓綠營支持者瞬間靜音，不敢回應，但仍批評劉宥彤沒禮貌。

有網友更加碼翻出2019年蔡英文在總統府接見學生團體，當時蔡英文與學生們一起比出手刀手勢大合照，只見該張合照扣掉蔡英文本人，其餘9人全都身著輕便服裝，牛仔褲、工作褲、T恤與POLO衫。

不少人看到照片紛紛留言：「只有覺青進總統府才能這樣穿嗎？」、「顏色對穿睡衣都可以」、「只要挺綠，身上沒穿應該也沒關係吧」、「郭董買到BNT，最氣的是綠粉XD」、「綠粉雙標日常」。