新北19日新一波鬆綁 最慢明天公布解封類別 13:072021/07/16 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央疫情指揮中心宣布13日起開放餐廳、百貨公司美食街內用，新北市不跟進內用，會分階段、分梯次開放，隨時做滾動式檢討。（資料照，王英豪攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央疫情指揮中心宣布13日起開放餐廳、百貨公司美食街內用，新北市不跟進內用，會分階段、分梯次開放，隨時做滾動式檢討，19日會有新一波解封類別，新北市副市長劉和然今中午接受《飛碟午餐》節目專訪，最慢明天會讓民眾知道我們微調的開放部分類別。 被問到雙北市共同生活圈，解封場所類別是否有先跟北市討論？劉和然說，一開始就餐廳等共同等開放內用與否與北市討論，但後認為各縣市有其獨特性，決定各自決定。 微解封第一個假日 山上花園水道博物館推親子採龍眼 台南宮廟微解封 信眾歡喜入內參拜 #類別 #19日 #開放 #北市 #解封 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全台教保資訊淪黑箱 民團促「立即解封」全都露 12:512021/07/16 生活 微解封票房《黑寡婦》397萬稱霸 04:102021/07/16 娛樂新聞 《科技》亞洲首個跨國幹細胞治療COVID-19論壇7月21日登場 11:272021/07/16 財經 通路公布微解封手機降價優惠 iPhone 12 Pro Max降價5600 11:222021/07/16 科技 陽明19日召開線上法說 12:002021/07/16 財經 元大上櫃ESG成長ETN將於7／19上櫃掛牌 10:402021/07/16 財經 微解封首例！花蓮男無視村民公告 無罩直闖砂婆噹垂釣 11:032021/07/16 社會 台南南區老舊自來水管裂縫漏水 19日進場汰舊換新 10:162021/07/16 生活 台灣越往北感染風險越大 醫怒批年輕人「猥瑣」 08:472021/07/16 生活 台東布農族之光 邱辰入選味全龍 04:102021/07/16 地方新聞 疫情趨緩 7／27三級警戒降級可期 04:102021/07/16 財經要聞 生活熱門新聞 直播》新增29例本土 4人死亡 雙北確診重回雙位數 - 生活 50歲以上今開打疫苗 5大常見問題一次看懂 - 生活 Delta境外移入單周增7例 2人打莫德納仍染疫 - 生活 公廁成新冠病毒傳播鏈 重症醫揭1狀況最危險 6招可自保 - 生活 等不到莫德納了？死不打AZ的結果 他一看這數據傻眼 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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