中央疫情指揮中心宣布13日起開放餐廳、百貨公司美食街內用，新北市不跟進內用，會分階段、分梯次開放，隨時做滾動式檢討，19日會有新一波解封類別，新北市副市長劉和然今中午接受《飛碟午餐》節目專訪，最慢明天會讓民眾知道我們微調的開放部分類別。

被問到雙北市共同生活圈，解封場所類別是否有先跟北市討論？劉和然說，一開始就餐廳等共同等開放內用與否與北市討論，但後認為各縣市有其獨特性，決定各自決定。