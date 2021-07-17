俗話說，忍一時風平浪靜，退一步海闊天空，在人際相處中，懂得看場面說話也非常重要，搜狐網命理專欄點名，白羊座、水瓶座、處女座的人是出了名的冷場王，常常因為太過堅持自我觀點，而讓場面變得尷尬難收拾。

▍1.白羊座

白羊座的人很兩極，他們既是很會帶動氣氛的開心果，也是一個冷場高手，全憑自己當下的心情來決定要展現哪一種模樣。在開心的時候，他們待人友善，包容力十足，在與人交談的過程中，很懂得照顧別人的感受，但是如果他們剛好心情不好，或是碰到不合拍的人時，他們就會毫不掩飾地表達心中的不滿，常常說話太衝動，進而讓場面變得尷尬。

▍2.水瓶座

水瓶座的人非常真性情，從來不會做表面功夫，他們看待任何事情都有獨特的觀點，很習慣大方與人分享自己的想法，但有時候講話太直接，容易傷害到他人而不自知。水瓶座的人認為，如果連朋友之間都不能說出忠言逆耳的話，那麼就沒必要繼續當朋友了，因此，他們只有對自己在乎的人才會毒舌。雖然常常讓場面變得尷尬，但是他們的本意卻是好的。

▍3.處女座

處女座的人是一個典型的完美主義者，對人對事的要求都非常高，總會以挑剔的態度去看待生活中大大小小的事情。在與人相處時，一旦被處女座的人挑出問題，或者他們不同意對方的觀點，他們就會馬上提出反對意見，完全憋不住心裡話，有時會讓人覺得他們很煞風景，是公認的冷場王。