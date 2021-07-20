何妤玟雖然在去年宣布與化工小開邵天成離婚，不過兩人仍為了一對女兒保持聯繫、沒交惡，而在今（20日）接種新冠肺炎疫苗的何妤玟，在打疫苗前則忍不住哭了，何妤玟也透露，她在凌晨傳訊給前夫交代後事，何妤玟還直呼：「覺得我真是個友善又幽默的前妻請+1」。

何妤玟已在今天上午接種疫苗，不過她前一晚似乎為此緊張到睡不著，何妤玟還傳訊息給前夫交代後事「雖然我不認為會有什麼事，但你是孩子的父親，我還是交代一下，孩子的戶頭之前出生後就辦的、裡面是有錢的，那就留給孩子，然後我剩下的錢就留給媽媽養老跟看病」，何妤玟還說：「公祭需要玫瑰花，照片一定要很漂亮，因為會有媒體拍。」

何妤玟稍早則在限時動態透露，她打疫苗前還忍不住哭了，何妤玟考量到，家有老小「管它什麼疫苗都給它先打下去，我們這種三明治夾層，總是先為上下擔憂，自己裝的勇敢堅強」，而何妤玟對於自己交代後事，她笑說：「我的思路真的好獨特、好戲劇化」，還直呼：「覺得我真是個友善又幽默的前妻請+1」。

何妤玟IG全文。（圖／取材自何妤玟Instagram）

其實何妤玟恢復單身離婚一年半，她與前夫為了一對女兒仍保持聯繫、沒交惡，何妤玟就曾在她的Youtube頻道表示，她和前夫的關係很理性、和平，何妤玟強調：「因為我有小孩，我需要跟他保持一個友好的關係，這是一個非常辛苦的事情」，她也理性說，要把昔日夫妻感情和孩子成長這兩件事情分開看「多一個幫手共同撫養孩子，在現實層面上是有助益，跟他（前夫）關係越好，受益的會是孩子」。

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