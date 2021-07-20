大陸男星吳亦凡近日捲入桃色風波，遭網美都美竹踢爆用「酒桌選妃」方式誘姦多名女性，其中還有未成年，雖然他本人和工作室都發聲澄清，仍挽救不了形象，不但15個代言被砍，甚至遭陸官方點名封殺，現更有網友挖出他2016年上節目片段，當時他自信說出「男人要負責任守規矩」，讓網友相當不齒。

吳亦凡2016年作客《大牌駕到》，主持人阿雅形容他2014年回到大陸發展後變化滿多，吳亦凡也坦言的確沒了偶像包袱，不覺得自己是個偶像，接著聊到導演馮小剛替他取了「小爺」這稱號，吳亦凡認為這名字很熱血、真實、有個性，對比被叫小鮮肉，他更喜歡小爺這名字。

吳亦凡曾說「男人要負責任守規矩」，阿雅回應似乎早有暗示。（翻攝自YouTube）

接著阿雅問吳亦凡，他自認哪點最可以凸顯「爺兒們」的個性，吳亦凡思考後說：「首先要負責任，然後要懂規矩，我覺得男人應該要守規矩」，可他一說完，阿雅就直虧：「這個滿有意思的，尤其是從你的嘴巴裡面說出來」，吳亦凡聽了則害羞透露：「沒有規矩就亂了，我受的教育比較傳統，媽媽的教育也比較傳統，雖然在國外待過，但這還是很重要的一件事。」

而其實，早前也有人翻出周星馳、馮小剛導演過去對吳亦凡的評價，都稱他是個內裡有很大反差的人，如今這段影片再被挖出，引發許多網友熱議，「諷刺至極」、「阿雅早已看穿一切」、「原來大家早有暗示了」、「原來阿雅早就看透了」。