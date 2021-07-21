宥勝一家四口近來定居台中清水，並選擇用迷你屋方式居住，沒想到與網友公開分享新生活之後，竟讓住處意外成了觀光景點，甚至曾被遊客攔下詢問：「請問你知道宥勝他家在哪嗎？」意外引起騷動。

宥勝日前在YouTube曝光計畫，他透露一家四口將定居台中清水，將入住於田野中央的迷你小屋，當時要公開分享此訊息時，就遭身邊好友不斷勸退，認為到時公佈出來，住處將會變成觀光景點，畢竟空曠的田中央放一間漂亮的迷你屋，實在太難不被發現，夫妻倆也為了隱私一事，討論過是否安裝保全巡邏箱裝攝影機，對此，蕾媽表示遠遠拍照還可以接受，但探頭探腦就真的會生氣。

沒想到宥勝日前就被一名車主攔下詢問：「請問你知道宥勝他家在哪」，對方眼見攔到宥勝本人驚嚇不已，強調不是有意打擾，只是身為粉絲想來朝聖，對此，宥勝表示搬進去不知道會遇到什麼考驗，不曉得能否感到安心舒適，接著提及菲利浦島遊客們被規定，觀賞企鵝上岸時不能離太近，也禁止餵食拍照，強調所有人若能把他們一家人當成「澳洲企鵝」，彼此有點距離，即便知道正在偷窺與被窺，至少那股心照不宣的浪漫，能夠持續留到永遠。

對此，網友紛紛留言：「我們清水人都不希望去打擾到你們夫妻耶！是外地人可能抱持好奇心態想看看你們新家」、「每個人都希望有一點私人空間，即使是家人也該尊重對方」、「相信喜歡你的人都有素質的，只要事先跟大家溝通好會是很棒的生活教育」。