54歲「東方不敗」華語歌后張清芳去年6月閃離投資教父宋學仁，從前夫身上分得16億贍養費，近日律師紀冠玲直言，張清芳其實拿得不算多，如果再去法院打訴訟，可以取得更多。

張清芳去年主動申請調解離婚，在法官面前與宋學仁達成財產分配共識，張清芳從前夫身上分得16億財產，包括13億現金、股票和一棟價值3億元豪宅，15年豪門婚正式走向盡頭。她強調雙方有無法克服的差異性，因此選擇分開，其餘不願多談。

張清芳從前夫宋學仁取得16億贍養費。（圖／中時資料照）

根據《ETtoday》報導，律師紀冠伶在節目《行動法庭》推測，張清芳能如此快速地獲得16億贍養費，可能是進法院調解前就已私下談好相關條件，不過依照宋學仁破150億的身家，紀冠伶認為張清芳拿得並不算多，直言：「若未來張清芳在法院打訴訟，爭取剩餘財產分配請求權，張清芳能取得的財產將會更多。」

但《民法》規定的條款太嚴格，若走法院判決爭贍養費難度相當高，基本上是「看得到、吃不到」，打完訴訟時得證明自己在婚姻中屬於無過失方，而且離婚後生活陷入困難。

張清芳恢復單身後始終保持正能量，上月在臉書發起「讓我陪你等到疫苗」活動，寫道：「2021年5月8號母親節，是我離開又搬回台灣，17年來第一次和我媽媽過節，那一天晚上她笑得很開！我知道老人家的擔心放下了，但才沒有幾天，一切都變了，她又開始擔心起來，別怕我安慰她，今年不要粽子了，孫子們都很好，身為母親的一定要有信心。」 邀請各界好友將創意文PO社群網站，在家防疫還可以參與公益助人，或點外賣支持優良店家，獲得眾多演藝圈明星響應。