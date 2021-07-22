【愛傳媒滾動力頻道專欄】回到二十多年前南機場的街區，你或許會在街頭或青年公園看到一個與夥伴成群結黨的瘦小孩子，在街頭滋事的風聲時有耳聞，你可能會為他擔心，這樣的劇情發展下去會把這個孩子的未來帶向何方？

從小在萬華長大的任培豪一手由奶奶帶大，雖然衣食尚能溫飽，但在奶奶同時肩負照護另一位身心障礙的阿姨，以及隔代教養在語言上難有共鳴的景況裡，當地的電動玩具店和有兄弟共處的場合，更像為任培豪找到歸屬感的地方。

或許群聚逞能可以換來短暫的力量，任培豪笑說還好這時人生發生了第一個幸運：「當時上頭一個老大與人有糾紛，看著眾兄弟準備開打前大聲叫囂的背後，其實大家手都在抖，那一刻我知道這條路是行不通的」這個轉折讓他重新審視自己的行為，也帶著任培豪走進當時年少的他心中象徵力量的另一個選擇——武術學習。

任培豪自承最初的確是為了強身禦敵，抵抗來自校園裡持續發生在自身的霸凌事件，從習武、敬武，到明白拳腳裡的章法與力道，任培豪在每個動作的施展裡慢慢找回對內心的自信，「學習武術，其實不只學控制力道，同時也在學習自我覺察和收斂心性，當我對自己有自信之後，這些霸凌者竟也不再上門了。」

因為親身走過成長之路的跌宕幽谷，現在的任培豪更能同理學習路程中因多重原因遭受欺侮的學生，創業期間他也獨創唐詩和品格教育結合武術的教學方法，帶領孩子從內而外同步成長。在明亮溫馨的課堂裡，孩子正跟隨任培豪唸著李紳的《憫農詩》一邊揮出精準相應的拳法，認真學習的臉龐裡盡是自信和專注，這份從武術裡獲得的自信，正是當年帶著任培豪翻轉境遇的幸運法寶，如今的他也正準備手把手的把這份幸運，帶給每一個懷著不同理由前來求教的孩子們。

作者為影片創作頻道

照片來源：滾動力頻道截圖。

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